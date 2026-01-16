مرحلة حاسمة للأهلي والزمالك.. ماذا ينتظر الفريقين محليا وقاريا بعد أمم أفريقيا؟

مع انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية تعود الكرة المصرية لتستعيد إيقاعها حيث يستعد الأهلي والزمالك للدخول في مرحلة حاسمة من الموسم تجمع بين صراع القمة في الدوري المحلي وتحديات البطولات القارية، وسط ضغوط جماهيرية وطموحات لا تقبل سوى المنافسة على الألقاب.

الأهلي يدخل مرحلة الحسم

يستأنف النادي الأهلي مشواره في الدوري المصري الممتاز وهو في قلب صراع القمة مستفيدا من امتلاكه مباريات مؤجلة تمنحه فرصة قوية للعودة إلى الصدارة في ظل منافسة محتدمة مع بيراميدز والزمالك.

ويركز الجهاز الفني على استعادة الانسجام بين اللاعبين بعد فترة التوقف خاصة مع عودة العناصر الدولية التي حملت عبئا بدنيا كبيرا خلال منافسات أمم أفريقيا.

على الصعيد القاري، يواصل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا حيث يخوض مواجهات مصيرية ضمن دور المجموعات ساعيا لحسم بطاقة التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية، وتأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب بعد موسم شهد بعض التراجع في النتائج القارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام يانج أفريكانز التنزاني المقرر إقامتها يوم 23 يناير الجاري على استاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك بين تصحيح المسار والتحدي الأفريقي

على الجانب الآخر، يواجه الزمالك مرحلة ليست أقل صعوبة إذ يسعى الفريق الأبيض إلى تصحيح مساره في الدوري المصري والاقتراب من دائرة المنافسة على اللقب بعد فقدانه بعض النقاط في الجولات الأولى.

ويعول الجهاز الفني على استعادة التركيز والانضباط الفني مع معالجة الأخطاء التي ظهرت قبل فترة التوقف، لضمان جاهزية الفريق للمرحلة القادمة.

أفريقيا، يخوض الزمالك تحديا مهما في كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث ينافس في مجموعة قوية ويطمح لحسم بطاقة التأهل مبكرا مستفيدا من خبرته القارية وسعيه لإضافة لقب جديد إلى خزائنه يعوض به جماهيره عن التعثرات المحلية.

التحديات والفرص أمام الأهلي والزمالك

يواجه الأهلي والزمالك تحديات كبيرة بعد فترة التوقف تتطلب التعامل معها بحذر لضمان الاستقرار الفني والبدني للفريقين.

الإجهاد البدني، يحتاج اللاعبون الدوليون إلى فترة استعادة نشاطهم بعد المشاركة الطويلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية خاصة مع ضغط المباريات القريبة والمتتالية في الدوري والبطولات القارية.

الإيقافات والإصابات، أي بطاقة صفراء أو إصابة محتملة قد تؤثر على جاهزية اللاعبين في المباريات الحاسمة ما يجعل إدارة الفريقين تعمل على حماية لاعبيها الرئيسيين وتنظيم أدوار البدلاء بفعالية.

الضغط الجماهيري، تتوقع جماهير الأهلي والزمالك انتصارات مستمرة خصوصا في المباريات الكبرى محليا، ما يضيف ضغطا إضافيا على الجهاز الفني واللاعبين للحفاظ على الأداء والنتائج.

وفي الوقت نفسه، يوفر توقف البطولات مؤقتا فرصة للفرق لإعادة ترتيب أوراقها مراجعة الأداء الفني ومعالجة الأخطاء السابقة بالإضافة إلى تطبيق خطط جديدة تساعد على المنافسة بقوة في الدوري المحلي والبطولات القارية.

ملامح المرحلة المقبلة أمام الفريقين

يركز النادي الأحمر على الحفاظ على صدارة الدوري واستعادة الانتصارات المفقودة مع تعزيز صفوف الفريق لضمان التأهل المبكر في دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على موقعه بين الفرق المرشحة للفوز باللقب.



ويسعى الزمالك لتجاوز التعثرات المحلية والعمل على تحسين الأداء الدفاعي والهجومي مع التركيز على المنافسة القارية لتعويض جماهيره عن أي نتائج مخيبة في الدوري.