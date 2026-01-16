دوامة القضايا لا تتوقف| إيقاف القيد العاشر يلوح في الأفق للزمالك

يواصل نادي الزمالك السير فوق صفيح ساخن على الصعيدين الإداري والمالي، بعدما بات شبح إيقاف القيد يلاحق القلعة البيضاء من جديد في ظل ترقب وصول إخطار بقضية عاشرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتضاف إلى سلسلة طويلة من الأزمات التي تضرب استقرار النادي وتلقي بظلالها على مستقبل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن اقتراب القلعة البيضاء من مواجهة أزمة جديدة تتعلق بإيقاف القيد، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القضية التاسعة ضد النادي والخاصة بنادي الزمامرة المغربي والمتعلقة بباقي مستحقات صفقة انتقال اللاعب صلاح مصدق إلى الزمالك.

قضية عاشرة تلوح في الأفق

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن إدارة الزمالك تترقب خلال الساعات القليلة المقبلة إخطارا رسميا بقضية جديدة لإيقاف القيد من المنتظر أن تكون القضية العاشرة التي يتعرض لها النادي خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار النزاعات المالية مع عدد من اللاعبين والمدربين والأندية الخارجية.

وأشار المصدر إلى أن حالة من القلق تسود داخل أروقة النادي في انتظار ما ستسفر عنه مراسلات فيفا خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تعاني منها الإدارة البيضاء بسبب تراكم القضايا وتأثيرها المباشر على خطط تدعيم الفريق.

سجل طويل من قضايا إيقاف القيد

وعانى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية من سلسلة طويلة من قرارات إيقاف القيد، نتيجة قضايا متنوعة شملت أطرافا متعددة على رأسهم المدير الفني البرتغالي السابق جوزيه جوميز ومساعدوه الثلاثة بالإضافة إلى السويسري كريستيان جروس، والنجم التونسي السابق للفريق فرجاني ساسي.

كما شملت القضايا أندية أجنبية من بينها نادي إستريلا أمادورا البرتغالي ونادي شالرو البلجيكي على خلفية صفقة انتقال المهاجم عدي الدباغ إلى جانب نادي الزمامرة المغربي في أزمة صفقة صلاح مصدق التي تسببت مؤخرا في صدور قرار إيقاف القيد التاسع بحق القلعة البيضاء.

ميشالاك الأقرب لفتح ملف الأزمة الجديدة

وبحسب المصدر ذاته، فإن القضية العاشرة المنتظر وصولها قد تكون مرتبطة باللاعب البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك السابق في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة لم يتم تسويتها حتى الآن ما يفتح الباب أمام تصعيد جديد على مستوى النزاعات الدولية.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة الزمالك لإيجاد حلول عاجلة لتسوية الملفات العالقة، ورفع قرارات إيقاف القيد من أجل إعادة الاستقرار الفني والإداري للفريق ومواصلة المنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة وسط تحديات مالية وإدارية متزايدة تفرض نفسها بقوة على المشهد داخل القلعة البيضاء.