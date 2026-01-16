قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن
أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
رياضة

خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي عن تعثر مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول، بسبب خلافات مالية بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن حسين الشحات يُصر على الحصول على أكثر من 35 مليون جنيه في عقده الجديد، بينما يتوقف عرض الأهلي عند 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب في فجوة بين مطالب اللاعب وإمكانيات النادي.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تحاول حاليًا تقريب وجهات النظر عن طريق زيادة قيمة العقد الإعلاني للاعب، في محاولة لإقناعه بالتجديد والاستمرار مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الاهلي حسين الشحات النادي الاهلي

