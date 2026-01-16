خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي عن تعثر مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول، بسبب خلافات مالية بين الطرفين خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن حسين الشحات يُصر على الحصول على أكثر من 35 مليون جنيه في عقده الجديد، بينما يتوقف عرض الأهلي عند 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب في فجوة بين مطالب اللاعب وإمكانيات النادي.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تحاول حاليًا تقريب وجهات النظر عن طريق زيادة قيمة العقد الإعلاني للاعب، في محاولة لإقناعه بالتجديد والاستمرار مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.