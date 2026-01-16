المصائب تتوالى على رأس أربيلوا.. مبابي يثير القلق في ريال مدريد بإصابة متقطعة

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة بعد تأكد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن مواجهة ليفانتي ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني، بسبب استمرار معاناته من إصابة في الركبة توصف بـ“المتقطعة”.

الغياب يأتي في توقيت صعب يمر به النادي الملكي عقب أسبوع كارثي شهد خسارة لقبين ورحيل المدرب تشابي ألونسو وتولي ألفارو أربيلوا المهمة مؤقتًا.

ريال مدريد يعيش أجواء متوترة بعد الهزيمة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر، ثم السقوط المفاجئ أمام ألباسيتي في كأس الملك بنتيجة 3-2، في أول اختبار لأربيلوا. ورغم محاولات العودة في المباراة، تلقى الفريق هدفًا قاتلًا أنهى مشواره في البطولة، ما زاد من حجم الضغوط على الإدارة والجهاز الفني.

ووفق صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن مبابي لن يكون جاهزًا للمشاركة رغم تراجع آلام ركبته، حيث يفضّل الطاقم الطبي عدم المخاطرة به قبل استعادة لياقته كاملة.

اللاعب كان قد غاب أيضًا عن مواجهة ألباسيتي، ما أثار تساؤلات حول طبيعة إصابته التي جعلته يشارك في بعض المباريات ويغيب عن أخرى.

مشاكل مبابي البدنية بدأت منذ فترة، ورغم ذلك خاض ثلاث مباريات متتالية سجل خلالها أربعة أهداف، لكنه اضطر لاحقًا للغياب عن مباريات مهمة بينها ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، قبل أن يشارك بشكل محدود أمام برشلونة في نهائي السوبر.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، ما يجعل مواجهة ليفانتي مصيرية للحفاظ على آمال المنافسة.

ومع غياب مبابي، سيكون على أربيلوا البحث عن حلول هجومية بديلة لإخراج الفريق من أزمته واستعادة الثقة فيما تبقى من الموسم.