قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
قيادي بفتح: الاحتلال يرتكب جرائم "إبادة إنجابية" في غزة
حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها
المجلس الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار المرحلة الثانية من اتفاق غزة
سعر الدولار اليوم 16-1-2026
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد وملعب المباراة
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية
المبعوث الخاص لـ ترامب: تواصلنا مع إيران ونأمل في الحل الدبلوماسي
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مؤتمر صحفي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم تحضيراته المكثفة قبل خوض مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية. 

ويسعى الجهاز الفني واللاعبون إلى إنهاء مشوار البطولة بصورة إيجابية، تعكس شخصية المنتخب المصري وتاريخه القاري الكبير، خاصة بعد خيبة الأمل في عدم الوصول إلى المباراة النهائية.


 

موعد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

من المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب المصري اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

 ويشارك في المؤتمر المدير الفني للفراعنة وأحد اللاعبين، للحديث عن آخر الاستعدادات الفنية والبدنية، وتوضيح الرؤية الخاصة بالمباراة المقبلة، بالإضافة إلى الرد على تساؤلات وسائل الإعلام المحلية والدولية.


 

مواجهة مصر ونيجيريا في تحديد المركز الثالث

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيجيريا في السادسة مساء غدٍ السبت، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتعد المباراة فرصة لكلا المنتخبين لإنهاء البطولة بتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المنتخبين يمتلكان تاريخًا طويلًا من المنافسة القوية في البطولات الإفريقية.


 

أهمية المباراة للجهاز الفني واللاعبين

تمثل مواجهة نيجيريا أهمية خاصة للجهاز الفني لمنتخب مصر، حيث يسعى إلى تقييم أداء اللاعبين تحت الضغط، ومنح بعض العناصر فرصة أكبر لإثبات قدراتها، فضلًا عن تحقيق فوز معنوي يرضي الجماهير المصرية. كما يطمح اللاعبون إلى تقديم أداء قوي يعوض الإخفاق في نصف النهائي ويؤكد روح القتال حتى اللحظة الأخيرة.


 

طموحات الجماهير المصرية

تترقب الجماهير المصرية المؤتمر الصحفي والمباراة المرتقبة، آملة في ظهور المنتخب بشكل مشرف يليق باسم مصر، وإنهاء البطولة بحصد المركز الثالث، في خطوة تعيد الثقة وتمنح دفعة معنوية قوية قبل الاستحقاقات المقبلة.


 

منتخب مصر كأس الامم الافريقية حسام حسن منتخب نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

محمد صلاح

قرار جديد من ليفربول بشأن محمد صلاح بعد أمم أفريقيا.. ماذا سيحدث؟

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

ترشيحاتنا

العيد القومى

أخبار أسوان.. الاحتفال بالعيد القومي الـ55 والإسراء والمعراج في أجواء روحانية

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 16-1-2026

القنصلية الإيطالية بالأسكندرية

سنوات من العطاء في خدمة السياحة بالقنصلية الإيطالية بالأسكندرية

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد