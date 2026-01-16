شريف عبد الفضيل: وصول منتخب مصر للمربع الذهبي نجاح

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب السنغال الحالي أقل فنيًا من الأجيال السابقة، لكنه يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين، ما يمنحه أفضلية واضحة.

وقال شريف عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع على قناة MBC مصر 2: «الجيل الحالي للسنغال أقل من الأجيال السابقة، لكن الاحتراف دلوقتي متواجد بكثرة، وقائمة السنغال فيها 25 لاعب محترف».

وتحدث عبد الفضيل عن خروج منتخب مصر من البطولة، موضحًا: «الواقع اللي حصل إن مصر خسرت، وكان غير متوقع وصول منتخب مصر للمربع الذهبي، والهزيمة يتحملها الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الفني».

وأضاف: «منتخب مصر يحصل على 5 من 10 في تقييمه خلال لقاء السنغال الأخير».

وانتقد نجم المنتخب السابق منظومة الدوري المصري، قائلًا: «الدوري المصري يفتقد للعدالة بين الفرق".

وعن أداء محمد الشناوي، قال شريف عبد الفضيل: «محمد الشناوي قدم مستوى جيد خلال منافسات البطولة، وتعامل بشكل جيد مع الكرات اللي وصلتله، لكن سوء تمركز اللاعبين ومباغتة ساديو ماني، مع بطء رد فعل الشناوي، تسببوا في هدف تأهل السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية».