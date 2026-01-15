قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مش عارفة أخرج من الزعل.. لميس الحديدي تعلق على خسارة منتخب مصر من السنغال

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

علقت الإعلامية لميس الحديدي على خسارة منتخب مصر من منتخب السنغال في بطولة كأس أمم إفريقيا، معبرة عن شعورها بالحزن الشديد.

وكتبت الحديدي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “زعلانه قوى على الماتش زعلانه على الفريق، زعلانه على صلاح كان نفسى يحقق حلمه و حلمنا ..معانا فرقه كويسه و روح عظيمه”.

وتابعت: “السنغال ماكانش يعنى فريق الموت .. كان عندنا امل”.

واختتمت: “صحيح المنطق يقول اللى حصل واقعى .. بس برضه مش عارفه اخرج من الزعل ..كان عندنا امل كبير”.

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة. 

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.

