حصيلة صادمة.. مقــ.ـتل 49 من كبار قادة النظام الإيراني في غارات جوية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن "49 من كبار قادة النظام الإيراني" قُتلوا في الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدةً أن "قتل الإرهابيين يصب في مصلحة أمريكا". ويشمل هذا العدد المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقالت ليفيت في منشور على منصة "إكس" إن منع هذا النظام المتطرف وقادته الإرهابيين من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية هدفٌ واضح وضروري.

وفي وقت سابق من يوم الثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة "إكس" أن قاذفات B-1 الأمريكية شنت الليلة الماضية غارات جوية عميقة داخل الأراضي الإيرانية بهدف تقويض قدرات إيران الصاروخية الباليستية.

وكما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سندمر صواريخهم ونُسوّي صناعتهم الصاروخية بالأرض".