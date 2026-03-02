أمير مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ أفضل من جون إدوارد في منصب إدارة الكرة

أكد أمير مرتضى منصور أن الكابتن سيد عبد الحفيظ أفضل من جون إدوارد في منصب مدير الكرة، مشيرًا إلى خبرته وكفاءته في إدارة شؤون الفريق، وقدرته على تحقيق الانضباط والتنظيم داخل النادي، قائلًا: «ده شغلانه وده شغلانه، وسيد عبد الحفيظ هو الأفضل».

وحول اللاعب الذي ندم على التعاقد معه في الزمالك، قال أمير مرتضى منصور، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، الذي يُذاع يوميًا في رمضان على شاشة النهار،: «ندمت على التعاقد مع اللاعب المغربي خالد بوطيب، وزعلت على رحيل أشرف بن شرقي من الزمالك».

وأكد أنه يفضل حسام حسن في الوقت الحالي كمدير فني للمنتخب بدلًا من المدرب الأجنبي.

وأوضح أمير مرتضى منصور أنه يفضل أن يمتلك سيارة «فيرنا بيضا» على حساب مرسيدس حمراء.

وردًا على سؤال: من المدافع الأقوى بين حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم؟، قال: «حسام عبد المجيد استطاع في وقت قصير إثبات نفسه في الزمالك وفي صفوف المنتخب، بينما احتاج ياسر إبراهيم لوقت أطول لاكتساب الخبرة والوصول لهذا المستوى من الأداء».