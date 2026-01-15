منتخب مصر يتجه إلى كازابلانكا استعدادًا لمواجهة نيجيريا على المركز الثالث

توجّهت بعثة منتخب مصر إلى مدينة كازابلانكا على متن القطار فائق السرعة، استعدادًا لخوض مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات البطولة، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كاس الأمم الافريقية بمدينة الدار البيضاء عقب الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف .

كما هزم منتخب نيجيريا أمام المغرب بركلات الترجيح.

وتنطلق مباراة المنتخب ونيجيريا يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة بالدار البيضاء عقب خسارة المنتخب أمام السنغال.

القنوات الناقلة مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1

يخوض المنتخب مرانه الرئيس غدا الجمعة بالدار البيضاء استعدادا للقاء نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث