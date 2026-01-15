ادريسا غي: ساديو ماني أفضل لاعب في تاريخ السنغال ونأمل قيادته للتتويج من جديد

علّق إدريسا غانا غي على التصريحات المنسوبة إلى ساديو ماني بشأن احتمالية أن تكون مشاركته الحالية هي الأخيرة له في بطولة كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن نجم السنغال لا يفكر في هذا الأمر بالشكل المتداول.

وقال غانا غي: «هل قال ذلك فعلًا؟ لا أعتقد أنه ينظر إلى المستقبل بهذا العمق الآن، لا أحد يعلم ما الذي سيحدث لاحقًا». وأضاف: «ربما قيل هذا الحديث منذ سنوات، عندما كان أصغر سنًا، وقبل أن يتوج بالكرة الذهبية الأفريقية، وقبل أن يدرك حجم إمكانياته الحقيقية وما يمكنه تقديمه لمنتخب السنغال».

وتابع لاعب وسط المنتخب السنغالي: «اليوم نحن جميعًا إلى جانبه، وهو معنا في هذه البطولة، ساديو ماني هو أفضل لاعب في تاريخ السنغال، ونأمل أن يواصل مساعدتنا من أجل التتويج بالكأس مرة أخرى».