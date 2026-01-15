كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم الأهلي أولًا عن طريق نيتس جراديشار في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، بعد سيطرة هجومية واضحة ومحاولات متكررة لهز شباك الطلائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد عاطف في إدراك هدف التعادل لطلائع الجيش عند الدقيقة 58، مستغلًا إحدى الهجمات المرتدة، قبل أن يواصل الطلائع ضغطه ويحرز هدف التقدم الثاني في الدقيقة 79 عن طريق فارس حاتم، ليقلب الطاولة على الأهلي ويحسم اللقاء لصالحه.

وشهدت المباراة محاولات من جانب الأهلي للعودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع طلائع الجيش نجح في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.