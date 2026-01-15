تصنيف الفيفا بعد نصف نهائي أمم إفريقيا.. المغرب يكتب التاريخ عالميًا والسنغال تدخل نادي الكبار ومصر خامس القارة

أسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الستار على الترتيب الجديد للمنتخبات الإفريقية في التصنيف العالمي، عقب نهاية منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، ليحمل التصنيف عدة مفاجآت وأرقام تاريخية لمنتخبات القارة السمراء، خاصة على مستوى منتخبات شمال وغرب إفريقيا.

وتصدر المنتخب المغربي قائمة المنتخبات الإفريقية في التصنيف العالمي، بعدما ضمن المركز الثامن عالميًا، ليحقق أفضل ترتيب في تاريخ منتخبات شمال إفريقيا على الإطلاق، مستفيدًا من نتائجه القوية وأدائه الثابت خلال مشواره في البطولة القارية، إلى جانب استمرارية نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة.

منتخب السنغال

وجاء المنتخب السنغالي في المركز الثاني إفريقيًا، بعدما ضمن التواجد ضمن أفضل 15 منتخبًا في العالم لأول مرة في تاريخه، في إنجاز غير مسبوق لأسود التيرانجا، الذين واصلوا فرض أنفسهم كقوة كروية كبرى على الساحة الدولية، بفضل الاستقرار الفني وتطور الأداء الجماعي والفردي.

منتخب نيجيريا

وحل منتخب نيجيريا في المركز الثالث على مستوى القارة، مستفيدًا من تقدمه الكبير في التصنيف العالمي، ليؤكد عودته القوية للمنافسة القارية، بينما جاء المنتخب الجزائري في المركز الرابع إفريقيًا، محافظًا على مكانته بين كبار القارة رغم تراجع ترتيبه العالمي مقارنة بفترات سابقة.

منتخب مصر

أما منتخب مصر، فجاء في المركز الخامس إفريقيًا، واحتل المركز الـ31 عالميًا في تصنيف الفيفا، ليواصل تواجده بين أفضل منتخبات القارة، رغم التحديات التي واجهها خلال مشواره في البطولة، ويظل أحد أكثر المنتخبات الإفريقية ثباتًا على مستوى التصنيف العالمي.

العشر الأوائل

وضمت قائمة العشرة الأوائل إفريقيًا أيضًا منتخبات كوت ديفوار، والكاميرون، وتونس، والكونغو الديمقراطية، ومالي، وجنوب إفريقيا، في ظل تقارب كبير في النقاط بين عدد من المنتخبات، ما يعكس ارتفاع مستوى المنافسة داخل القارة.

ويعكس التصنيف الجديد التأثير المباشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية على ترتيب المنتخبات عالميًا، خاصة مع احتساب نتائج الأدوار الإقصائية ذات الوزن الكبير في معادلة النقاط، ليؤكد أن القارة الإفريقية باتت تضم عددًا متزايدًا من المنتخبات القادرة على المنافسة بقوة على الساحة العالمية، وليس فقط القارية.