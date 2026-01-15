أسود الأطلس على أعتاب المجد | نصف نهائي درامي وحكيمي يحجز مكانه بين أساطير المغرب

واصل نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة المغربية بعد قيادته لمنتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عقب الفوز المثير على منتخب نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وجاء تألق حكيمي ليس فقط في مجريات المباراة بل في سجل الأرقام القياسية حيث رفع رصيده إلى 26 مباراة في البطولات الكبرى، التي تشمل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب المغربي في هذا الصعيد متجاوزا اللاعب المخضرم نور الدين نايبت صاحب الـ25 مباراة، ورومان سايس الذي شارك في 24 مباراة.

ولم يقف إنجاز أشرف حكيمي عند هذا الحد فقد وصل عدد مشاركاته الدولية مع المنتخب المغربي إلى 92 مباراة ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب عبر التاريخ خلف نور الدين نايبت (115 مباراة) وأحمد فرس (94 مباراة) مؤكدا مكانته كأحد أبرز رموز الجيل الذهبي الحالي للكرة المغربية.

نهائي تاريخي في انتظار أسود الأطلس

ويأتي هذا الرقم القياسي بالتزامن مع بلوغ المنتخب المغربي نهائي كأس أمم إفريقيا المقام على أرضه حيث يترقب الجمهور مواجهة نارية أمام منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية في نهائي مرتقب يقام الأحد المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله. ويأمل "أسود الأطلس" في التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخ المغرب بعد أن كان الأخير عام 1976 في نسخة إثيوبيا، حين توج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة.

وتعد عودة المغرب إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2004 بمثابة إثبات جديد على قوة الكرة المغربية في القارة واستعادة لمكانتها بين كبار إفريقيا بعد إنجاز 2004 حين حل وصيفًا لصاحب الأرض تونس.

المدرب وليد الركراكي يدخل التاريخ

ولم يكن الإنجاز الفردي لحكيمي وحده إذ دخل المدرب وليد الركراكي سجلات التاريخ بعد أن أصبح أكثر مدرب قيادةً للمنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا بـ 10 مباريات معادلا رقم الفرنسي الراحل هنري ميشيل والبرازيلي الراحل جوزي فاريا، وفقًا لمنصة Stats Foot.

ويعكس هذا الرقم ثقة الاتحاد المغربي في قدرة الركراكي على قيادة الجيل الحالي نحو منصات التتويج.

يستعد عشاق الكرة المغربية ليوم حاسم حيث يترقبون مواجهة نهائية تعد بالكثير من الإثارة والمتعة أمام السنغال في مباراة قد تعيد المغرب إلى قمة إفريقيا، وتكتب فصلاً جديدًا من تاريخ أسود الأطلس بقيادة نجمهم اللامع أشرف حكيمي والمدرب المتمكن وليد الركراكي وسط طموحات كبيرة بحصد لقب طال انتظاره بعد أكثر من أربعة عقود على آخر تتويج.