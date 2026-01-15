قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيوزيلندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خط أحمر.. وزيرة الخارجية الفلسطينية: لا نقبل أي محاولة لفصل الضفة الغربية عن غزة
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
رياضة

أسود الأطلس على أعتاب المجد | نصف نهائي درامي وحكيمي يحجز مكانه بين أساطير المغرب

منتصر الرفاعي

واصل نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة المغربية بعد قيادته لمنتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 عقب الفوز المثير على منتخب نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وجاء تألق حكيمي ليس فقط في مجريات المباراة بل في سجل الأرقام القياسية حيث رفع رصيده إلى 26 مباراة في البطولات الكبرى، التي تشمل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب المغربي في هذا الصعيد متجاوزا اللاعب المخضرم نور الدين نايبت صاحب الـ25 مباراة، ورومان سايس الذي شارك في 24 مباراة.

ولم يقف إنجاز أشرف حكيمي عند هذا الحد فقد وصل عدد مشاركاته الدولية مع المنتخب المغربي إلى 92 مباراة ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب عبر التاريخ خلف نور الدين نايبت (115 مباراة) وأحمد فرس (94 مباراة) مؤكدا مكانته كأحد أبرز رموز الجيل الذهبي الحالي للكرة المغربية.

نهائي تاريخي في انتظار أسود الأطلس

ويأتي هذا الرقم القياسي بالتزامن مع بلوغ المنتخب المغربي نهائي كأس أمم إفريقيا المقام على أرضه حيث يترقب الجمهور مواجهة نارية أمام منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية في نهائي مرتقب يقام الأحد المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله. ويأمل "أسود الأطلس" في التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخ المغرب بعد أن كان الأخير عام 1976 في نسخة إثيوبيا، حين توج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة.

وتعد عودة المغرب إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2004 بمثابة إثبات جديد على قوة الكرة المغربية في القارة واستعادة لمكانتها بين كبار إفريقيا بعد إنجاز 2004 حين حل وصيفًا لصاحب الأرض تونس.

المدرب وليد الركراكي يدخل التاريخ

ولم يكن الإنجاز الفردي لحكيمي وحده إذ دخل المدرب وليد الركراكي سجلات التاريخ بعد أن أصبح أكثر مدرب قيادةً للمنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا بـ 10 مباريات معادلا رقم الفرنسي الراحل هنري ميشيل والبرازيلي الراحل جوزي فاريا، وفقًا لمنصة Stats Foot. 

ويعكس هذا الرقم ثقة الاتحاد المغربي في قدرة الركراكي على قيادة الجيل الحالي نحو منصات التتويج.

يستعد عشاق الكرة المغربية ليوم حاسم حيث يترقبون مواجهة نهائية تعد بالكثير من الإثارة والمتعة أمام السنغال في مباراة قد تعيد المغرب إلى قمة إفريقيا، وتكتب فصلاً جديدًا من تاريخ أسود الأطلس بقيادة نجمهم اللامع أشرف حكيمي والمدرب المتمكن وليد الركراكي وسط طموحات كبيرة بحصد لقب طال انتظاره بعد أكثر من أربعة عقود على آخر تتويج.

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة غدا بعنوان: من دروس الإسراء والمعراج.. جبر الخواطر

صلاة واحدة في ليلة الإسراء والمعراج تحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

