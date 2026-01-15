تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يُسدل الستار على بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، مساء الأحد المقبل، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في نهائي يعد بالكثير من الإثارة والندية.

ووصلت البطولة القارية، التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي، إلى محطتها الختامية، وسط ترقب لتتويج بطل جديد، خاصة بعد وداع حامل اللقب منتخب كوت ديفوار من الدور ربع النهائي، ما فتح الباب أمام سيناريو مختلف عن النسخة السابقة.

موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، إلى جانب البث الأرضي المغربي، مع إتاحة قناة مفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

طريق المنتخبين إلى النهائي

بلغ منتخب المغرب المباراة النهائية عقب تخطي عقبة نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة اتسمت بالحذر التكتيكي والندية.



في المقابل، حجز منتخب السنغال بطاقة العبور إلى النهائي بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب مصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم بمدينة طنجة، ليؤكد “أسود التيرانغا” جاهزيتهم لخوض النهائي.

ويطمح المنتخب المغربي إلى التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد إنجاز نسخة 1976، علمًا بأن هذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها نهائي البطولة، بعد نهائيي 1976 و2004.



أما منتخب السنغال، فيخوض النهائي للمرة الرابعة، بعد أعوام 2002 و2019 و2022، مواصلًا حضوره القوي في المشهد القاري خلال السنوات الأخيرة.

ساديو ماني.. أرقام تاريخية وبصمة حاسمة

شهدت البطولة تألقًا لافتًا للنجم السنغالي ساديو ماني، الذي لعب دورًا بارزًا في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. وسجل ماني هدف الفوز القاتل أمام منتخب مصر في نصف النهائي، ليمنح السنغال بطاقة العبور إلى النهائي، ويواصل كتابة التاريخ في البطولة الأفريقية.

ورفع ماني رصيده إلى 11 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، ليعادل رقم كل من محمد صلاح وحسام حسن، وينضم إلى قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

كما وصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 20 مساهمة مباشرة، بين أهداف وصناعة، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تأثيرًا تهديفيًا في القرن الحادي والعشرين، خلف الكاميروني صامويل إيتو.

وعلى مستوى المشاركات، أصبح ساديو ماني أكثر لاعب خوضًا للمباريات كأساسي في تاريخ البطولة، برصيد 28 مباراة، بالتساوي مع الإيفواري كولو توريه، في إنجاز جديد يعكس استمراريته وتأثيره الكبير.

واختتم النجم السنغالي سلسلة أرقامه المميزة بتسجيل الهدف رقم 120 في نسخة 2025، ليُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لأكثر عدد أهداف في نسخة واحدة من البطولة، متجاوزًا رقم النسخة الماضية، في تأكيد جديد على أن هذه النسخة تُعد من الأكثر غزارة وإثارة في تاريخ كأس أمم أفريقيا.