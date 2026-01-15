قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين يدعو لتسوية عاجلة في أوكرانيا.. ويؤكد: نبحث عن سلام طويل الأمد يضمن الأمن للجميع
محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد البقلي
نشرة المرأة| أسباب تفاقم آلام الركبة ليلا.. فيروس غامض ينتشر في بريطانيا.. نظام ترامب الغذائي
شاهد | حريق في ملعب أرامكو بالسعودية
طارق السيد يكشف سبب تجديد عقد أحمد فتوح وسر تعثر الزمالك بهذا الأمر
البنك المركزي يعلن عن فرصة عمل جديدة.. التفاصيل وكيفة التقديم| قدم الآن
تدريس اللغة اليابانية بهذه المدارس بداية من العام الدراسي القادم
مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحين مميزين
اتحاد الكرة يشترط على الأندية شهادة صحية من مستشفى حكومي لقيد اللاعبين
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة

المغرب والسنغال
المغرب والسنغال
حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث يُسدل الستار على بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، مساء الأحد المقبل، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في نهائي يعد بالكثير من الإثارة والندية.

ووصلت البطولة القارية، التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي، إلى محطتها الختامية، وسط ترقب لتتويج بطل جديد، خاصة بعد وداع حامل اللقب منتخب كوت ديفوار من الدور ربع النهائي، ما فتح الباب أمام سيناريو مختلف عن النسخة السابقة.

موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، إلى جانب البث الأرضي المغربي، مع إتاحة قناة مفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

طريق المنتخبين إلى النهائي

بلغ منتخب المغرب المباراة النهائية عقب تخطي عقبة نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة اتسمت بالحذر التكتيكي والندية.


في المقابل، حجز منتخب السنغال بطاقة العبور إلى النهائي بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب مصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم بمدينة طنجة، ليؤكد “أسود التيرانغا” جاهزيتهم لخوض النهائي.

ويطمح المنتخب المغربي إلى التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد إنجاز نسخة 1976، علمًا بأن هذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها نهائي البطولة، بعد نهائيي 1976 و2004.


أما منتخب السنغال، فيخوض النهائي للمرة الرابعة، بعد أعوام 2002 و2019 و2022، مواصلًا حضوره القوي في المشهد القاري خلال السنوات الأخيرة.

ساديو ماني.. أرقام تاريخية وبصمة حاسمة

شهدت البطولة تألقًا لافتًا للنجم السنغالي ساديو ماني، الذي لعب دورًا بارزًا في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. وسجل ماني هدف الفوز القاتل أمام منتخب مصر في نصف النهائي، ليمنح السنغال بطاقة العبور إلى النهائي، ويواصل كتابة التاريخ في البطولة الأفريقية.

ورفع ماني رصيده إلى 11 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، ليعادل رقم كل من محمد صلاح وحسام حسن، وينضم إلى قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

 كما وصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 20 مساهمة مباشرة، بين أهداف وصناعة، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تأثيرًا تهديفيًا في القرن الحادي والعشرين، خلف الكاميروني صامويل إيتو.

وعلى مستوى المشاركات، أصبح ساديو ماني أكثر لاعب خوضًا للمباريات كأساسي في تاريخ البطولة، برصيد 28 مباراة، بالتساوي مع الإيفواري كولو توريه، في إنجاز جديد يعكس استمراريته وتأثيره الكبير.

واختتم النجم السنغالي سلسلة أرقامه المميزة بتسجيل الهدف رقم 120 في نسخة 2025، ليُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لأكثر عدد أهداف في نسخة واحدة من البطولة، متجاوزًا رقم النسخة الماضية، في تأكيد جديد على أن هذه النسخة تُعد من الأكثر غزارة وإثارة في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

المغرب والسنغال السنغال المغرب كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| الإفتاء ترد بالدليل على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج.. صيام الإسراء والمعراج 2026.. اعرف حكمه وهل هو بدعة أم لا؟.. أفضل الأعمال في ليلة الإسراء والمعراج.. دار الإفتاء تكشف عنها

جانب من الحدث

رئيس جامعة قنا يفتتح قسم طب وجراحة العيون الجديد بالمستشفى الجامعى.. جناح عمليات متكامل ووحدة فحوصات متخصصة..خدمات طبية وفقًا لأحدث المعايير

وزير الثقافة

وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ويوجه بعمل غرفة عمليات وتكثيف المتابعة وإنهاء التجهيزات

بالصور

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد