طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، ذكريات تحقيق لقب بطولة الدوري 2004 في مباراة الحسم أمام الأهلي.

وقال طارق السيد عبر "صدى البلد": في مباراة حسم الدوري أمام الأهلي والتي انتهت لصالحنا بهدفين مقابل هدف وتعرض أحمد السيد للطرد في تلك المباراة.

وأضاف : هدف الأهلي كان الهدف الاول لـ أبو تريكة في مرمى الزمالك وسجل للفارس بشير التابعي وعبدالحليم علي.

وأوضح: “موقف حسام حسن كان مثيرا لانه خرج من المباراة بعد ما ضغط الأهلي وحاول فينجادا مدرب الزمالك الأعظم في التاريخ إيقاف سيل الهجمات”.

وأردف، أنه بالفعل خطة فينجادا نجحت وبدأنا في الخروج بالكرة ونهدد مرمى الأهلي ومررت الكرة “كروس باص” لعبد الحليم علي وأضاع الأولى ثم كررت نفس الطريق وسجل منها عبدالحليم الهدف الثاني.

وأكمل، أن وقتها حسام حسن كان على مقاعد البدلاء وبدأ في ردود فعل كبير بسبب التمريرات المتقنة، وقال: “لما كنت في الملعب مفيش ولا كرة صح ولما خرجت لعبتوا”.