تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس عاصمة مصر

يواجه نادي الزمالك منافسه المصري البورسعيدي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال التدريب الأخير الذي أقيم على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري في كأس عاصمة مصر.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم «إيشو» – محمود حمدي «الونش» – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط : يوسف وائل «فرنسي» – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – ناصر منسي – خوان بيزيرا.