تحقيقات وملفات

«مكتبة لكل بيت» تنشر المعرفة في معارض وفعاليات هيئة الكتاب

جمال عاشور

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب، تنفيذ مبادرة «مكتبة لكل بيت» في جميع المعارض التي تنظمها سواء في القاهرة أو مختلف المحافظات، إلى جانب الفعاليات الثقافية التي تشارك فيها بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المصرية، وذلك في إطار خطتها لنشر الوعي وتعزيز عادة القراءة بين مختلف فئات المجتمع.

وتستهدف المبادرة إتاحة الكتاب الجيد بأسعار مخفضة تناسب جميع الشرائح، إيمانًا بدور الثقافة في بناء الإنسان المصري وترسيخ قيم المعرفة والتنوير، وتحرص الهيئة من خلال أجنحتها في المعارض المحلية والإقليمية، وكذلك مشاركاتها في الأنشطة الثقافية المتنوعة، على تخصيص ركن ثابت للمبادرة يضم إصدارات مختارة في مجالات الأدب، والتاريخ، والفكر، والعلوم، وكتب الأطفال، بما يلبي اهتمامات القراء على اختلاف أعمارهم.

وتشهد مبادرة «مكتبة لكل بيت» إقبالًا ملحوظًا من الجمهور، خاصة الأسر والشباب، نظرًا لما توفره من عناوين متميزة بأسعار رمزية، تتيح للقارئ تكوين مكتبته الخاصة بتكلفة مناسبة، كما تسهم المبادرة في دعم عادة اقتناء الكتاب الورقي، وتشجيع الأطفال والنشء على القراءة من خلال توفير سلاسل مبسطة وإصدارات تثقيفية موجهة لهم.

وأكدت الهيئة أن استمرار المبادرة في جميع الفعاليات التي تنظمها أو تشارك فيها يعكس التزامها بوصول المنتج الثقافي إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، سواء في المعارض الكبرى أو الفعاليات المقامة في الأقاليم، بما يضمن عدالة توزيع الخدمة الثقافية وعدم اقتصارها على العاصمة فقط.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الهيئة لتطوير صناعة النشر الحكومي، وتعزيز حضور الكتاب المصري في المشهد الثقافي، عبر تنويع الإصدارات وتحديث آليات العرض والتسويق، إلى جانب توسيع نطاق المشاركة في الأنشطة والملتقيات الثقافية على مستوى الجمهورية.

وتؤكد «مكتبة لكل بيت» أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن، وأن الكتاب سيظل الوسيلة الأهم لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ الهوية الوطنية.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة لكل بيت

