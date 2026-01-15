قضية جديدة تقترب.. تفاصيل إيقاف القيد التاسع لنادي الزمالك من الفيفا

علق الإعلامي أحمد شوبير، على إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة التاسعة من الفيفا على خلفية الأزمات المالية التي أدت لشكاوى اللاعبين والأندية.

وأوضح شوبير: علمت أن سبب إيقاف القيد التاسع سببه نادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة بيع محمود بنتايج.

وأردف : خلال أيام هناك إيقاف قيد جديد يخص صفقة كونراد ميشالاك ومتوقع أن يكون المبلغ المالي كبير.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات جديدة.

الزمالك يواجه 9 قضايا قيد

يأتي قرار فيفا ضمن سلسلة طويلة من القضايا المالية التي تواجه الزمالك، حيث سبق وأن تعرض النادي لثماني قرارات إيقاف قيد سابقة، لتصبح هذه الحالة التاسعة.

وتشمل القضايا السابقة لاعبين ومدربين ونوادي دولية، وهم:

البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة.

السويسري كريستيان جروس.

التونسي فرجاني ساسي.

نادي إستريلا البرتغالي.

نادي شالروا البلجيكي واللاعب الفلسطيني عدّي الدباغ.

تفاصيل المديونيات المالية

وتتعلق القضايا بمستحقات مالية لم تُسدد، وتوزعت كالتالي:

جوزيه جوميز: قضية مالية بقيمة 120 ألف دولار.

مساعدو جوميز الثلاثة: 3 قضايا بإجمالي 60 ألف دولار.

كريستيان جروس: قضية بقيمة 133 ألف دولار.

فرجاني ساسي: قضية مالية ضخمة بلغت 505 آلاف دولار.

نادي إستريلا البرتغالي: مستحقات قدرها 200 ألف يورو.

نادي شالروا البلجيكي: 170 ألف يورو متأخرة لللاعب الفلسطيني عدّي الدباغ.