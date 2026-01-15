قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قضية جديدة تقترب.. تفاصيل إيقاف القيد التاسع لنادي الزمالك من الفيفا

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

علق الإعلامي أحمد شوبير، على إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة التاسعة من الفيفا على خلفية الأزمات المالية التي أدت لشكاوى اللاعبين والأندية.

وأوضح شوبير: علمت أن سبب إيقاف القيد التاسع سببه نادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة بيع محمود بنتايج.

وأردف : خلال أيام هناك إيقاف قيد جديد يخص صفقة كونراد ميشالاك ومتوقع أن يكون المبلغ المالي كبير.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس  عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات جديدة.

الزمالك يواجه 9 قضايا قيد

يأتي قرار فيفا ضمن سلسلة طويلة من القضايا المالية التي تواجه الزمالك، حيث سبق وأن تعرض النادي لثماني قرارات إيقاف قيد سابقة، لتصبح هذه الحالة التاسعة.

وتشمل القضايا السابقة لاعبين ومدربين ونوادي دولية، وهم:

البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة.
السويسري كريستيان جروس.
التونسي فرجاني ساسي.
نادي إستريلا البرتغالي.
نادي شالروا البلجيكي واللاعب الفلسطيني عدّي الدباغ.
تفاصيل المديونيات المالية

وتتعلق القضايا بمستحقات مالية لم تُسدد، وتوزعت كالتالي:

جوزيه جوميز: قضية مالية بقيمة 120 ألف دولار.
مساعدو جوميز الثلاثة: 3 قضايا بإجمالي 60 ألف دولار.
كريستيان جروس: قضية بقيمة 133 ألف دولار.
فرجاني ساسي: قضية مالية ضخمة بلغت 505 آلاف دولار.
نادي إستريلا البرتغالي: مستحقات قدرها 200 ألف يورو.
نادي شالروا البلجيكي: 170 ألف يورو متأخرة لللاعب الفلسطيني عدّي الدباغ.

الزمالك نادي الزمالك محمود بنتايج بنتايج سانت إيتيان الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

هيونداي النترا موديل 2019

في سوق المستعمل..هيونداي النترا سعرها 650 ألف جنيه

أوبل استرا موديل 2021

اركب أوبل استرا أوتوماتيك بـ 600 ألف جنيه

هواتف V

قيمة استثنائية مقابل سعر.. «فيفو» تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | اعرف مواصفاتها

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد