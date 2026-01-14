تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا للقاء المصري بكأس عاصمة مصر

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة، وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وتلقي فريق الزمالك في أول ظهور لمعتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق فاركو بهدف دون رد فى بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره المصري البورسعيدي بعد غد الخميس فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.