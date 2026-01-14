ناصر ماهر ينضم لـ بيراميدز بقرار من يورتشيتش

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن أخر تطورات مفاوضات إدارة النادي مع صانع ألعاب نادي الزمالك فى الساعات الماضية.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن المدرب الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش هو من طلب ضرورة التعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب نادي الزمالك.

وشدد المصدر على أن، بدأنا مفاوضات مع اللاعب منذ شهر وأجتمعنا معه وأتفقنا على كل شئ واللاعب خلال الجلسة رحب بالإنتقال لنادي بيراميدز.

وتابع المصدر، أنهينا كافة التفاصيل مع نادي الزمالك فى الساعات الماضية وحصلنا على الإستغناء الخاص بـ ناصر ماهر ،والأعلان الرسمي خلال أيام.

وأختتم المصدر تصريحاته، أن نادي الزمالك سوف يحصل على 60 مليون جنيه على قسطين.