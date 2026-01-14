بيراميدز يعلن موعد إجراء محمد حمدي عملية جراحية فى ألمانيا

يجري مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول، محمد حمدي، صباح غد الخميس عملية جراحية في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي الأمامي ، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض محمد حمدي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة بنين بالدور ثمن النهائي من كأس أفريقيا، قبل أن ينهي اتحاد الكرة بالتنسيق مع نادي بيراميدز إجراءات سفر اللاعب إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية هناك.

والتحق لويس استيفاس أخصائي العلاج الطبيعي بنادي بيراميدز بمحمد حمدي في مدينة ميونيخ الألمانية للتواجد بجانبه خلال إجراء الجراحة وحتى العودة إلى القاهرة لبدء المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي.

ويجري محمد حمدي الجراحة في الثامنة صباح الخميس، بإحدى المستشفيات الألمانية وتحت إشراف أفضل الجراحين، حيث خضع اللاعب بعد وصوله لميونيخ مؤخرا عدة فحوصات طبية وأشعة تجهيزا للعملية الجراحية.