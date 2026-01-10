وادي دجلة يهزم شباب بيراميدز 4-0 في كأس عاصمة مصر

سحق وادي دجلة ضيفه بيراميدز برباعية نظيفة ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد السلام فى الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

افتتح وادي دجلة التهديف في الدقيقة 10، عن طريق أحمد رفعت، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 40، عن طريق على حسين.

وعزز على حسين النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 47، وأخيراً سجل يوسف أويا الهدف الرابع في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة قفز وادي دجلة إلى المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط، وتجمد بيراميدز في المركز السادس برصيد 3 نقاط.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مروان ناصر

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: يوسف شيكا - عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - حسن طارق - حمزة محمد

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد برازيلي - أحمد شد - عمر معلول - يوسف علي - عمر طارق - أحمد فكري - خالد حاتم - علي حمودة - كريم هاني