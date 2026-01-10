تعرف على أولى صفقات بيراميدز الأفريقية .. خاص

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن إنضمام موهبه منتخب زامبيا لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن بيراميدز أتم إتفاقه مع موهبة زامبيا و زيسكو يونايتد باسكال فيري.

وشدد المصدر علي، أن الاعلان الرسمي سيكون خلال أيام.

موعد عودة بعثة بيراميدز من معسكر أبوظبي

تعود بعثة فريق بيراميدز إلي القاهرة قادمة من أبوظبي بـ الإمارات يوم الأربعاء القادم عقب إنتهاء معسكر الفريق السماوي التدريبي.



ويلتقي فريق الكرة الول بنادي بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي يوم 19 يناير الجاري فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وتغادر بعثة فريق بيراميدز القاهرة متوجهة إلي المغرب من أجل ملاقاة نظيره فريق نهضة بكان يوم 24 يناير الحالي فى إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.