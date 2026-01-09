قائمة شباب بيراميدز في مواجهة وادي دجلة بكأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة وادي دجلة في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في الرابعة من عصر السبت على استاد السلام في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد برازيلي - مروان ناصر

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد شد - عمر معلول - يوسف شيكا

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف علي - عمر طارق - خالد حاتم - حمزة محمد - كريم هاني - علي حمودة - أحمد فكري.

خط الهجوم: زياد نواوي - يحيى لطفي

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.