تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة

تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة مع المدافع عبد الرحمن جودة لاعب نادى بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة عبد الظاهر السقا المشرف العام على الفريق وتامر مصطفى المدير الفني للفريق، وتأكيدا لخبر صدى البلد بالتعاقد مع اللاعب.

خبر صدى البلد

وكان قد نشر صدى البلد خبرا باقتراب مسئولو الاتحاد السكندري من الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز “محمود دونجا" و"عبد الرحمن جودة"، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ لتدعيم صفوف زعيم الثغر.

وتحدث مسئولو الاتحاد السكندري، مع مسئولي بيراميدز بصفة رسمية؛ من أجل الحصول على خدمات ثنائي الفريق على سبيل الإعارة.

وعلم “صدى البلد” عن تعثر المفاوضات بشأن المقابل المادي، حيث يرغب مسئولو الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز (دون مقابل)، فيما يرفض مسئولو النادي السماوي رحيل اللاعبين دون أي مقابل.