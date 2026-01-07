قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة
استكمال مُحاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى .. غدًا
وتيرة من الارتفاعات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
متحدث الزراعة يكشف لصدى البلد خطة الوزارة للسيطرة على أزمة الكلاب الضالة
شهادة تكشف صفقة خطيرة .. روسيا عرضت فنزويلا مقابل أوكرانيا
بشير التابعي: الروح ومصطفى محمد يمنحان منتخب مصر التفوّق أمام كوت ديفوار
حكم من نسي سجدة في الصلاة ولم يتذكر إلا بعد التسليم .. عطية لاشين يوضح
مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا
عقب تراجعه .. أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

«الغندور»: الاتحاد السكندري يستقر على رحيل تامر مصطفى

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد السكندري، أن مجلس إدارة النادي استقر على رحيل تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور ، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا بعد تعادل الاتحاد السكندري مع زد، وقرر رحيل المدرب عن تدريب زعيم الثغر بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأكد الغندور، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد سلامة يتفهم غضب الجماهير بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وقرر رحيل المدرب على أن يتم حسم ملف المدير الفني خلال الساعات المقبلة.

واختتم الغندور، أن طارق مصطفى أبرز المرشحين حاليًا لخلافة تامر مصطفى في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

