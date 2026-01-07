«الغندور»: الاتحاد السكندري يستقر على رحيل تامر مصطفى

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد السكندري، أن مجلس إدارة النادي استقر على رحيل تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور ، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعًا بعد تعادل الاتحاد السكندري مع زد، وقرر رحيل المدرب عن تدريب زعيم الثغر بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وأكد الغندور، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد سلامة يتفهم غضب الجماهير بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وقرر رحيل المدرب على أن يتم حسم ملف المدير الفني خلال الساعات المقبلة.

واختتم الغندور، أن طارق مصطفى أبرز المرشحين حاليًا لخلافة تامر مصطفى في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.