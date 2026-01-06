الشوط الأول.. الاتحاد السكندري يتقدم بهدف أمام زد بكأس العاصمة

تقدم فريق الاتحاد السكندرى على نظيره زد بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهم على استاد الإسكندرية بالجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العاصمة

احرز كريم الديب نجم الاتحاد السكندري الهدف الاول في الدقيقة 41

تشكيل الاتحاد السكندرى

وخاض فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى :محمود جنش.

خط الدفاع :أحمد محمود ، محمود علاء ، عبد الغني محمد ، مصطفى إبراهيم ، محمود شبانه.

خط الوسط :أحمد عاطف ، سيفوري إيزاك ، أبو بكر اليادي.

الهجوم؛كريم الديب ، فادي فريد.