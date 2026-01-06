قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قنوات مفتوحة تنقل مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو.. اعرف منافس مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

كوت ديفوار وبوركينا فاسو.
كوت ديفوار وبوركينا فاسو.
حسام الحارتي

قنوات مفتوحة تنقل مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو.. تتجه أنظار الجماهير المصرية نحو مباراة كوت ديفوار أمام منافسه بوركينا فاسو التي تقام اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في دور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو 

يلعب منتخب كوت ديفوارد ضد بوركينا فاسو اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 1

تردد قناة beIN Sports 1 Max الناقلة لمباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

تبث قناة beIN Sports 1 Max المشفرة مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، مع تغطية تحليلية شاملة وجودة بث عالية لعشاق الكرة الإفريقية.

ولمتابعة اللقاء دون تقطيع، يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي وفق البيانات التالية:

التردد: 10810
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
نظام البث: DVB-S2
نمط الإشارة: 8PSK
ويُنصح بإعادة البحث عن القنوات قبل موعد المباراة للتأكد من استقبال الإشارة بأفضل جودة ممكنة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو
 

يحظى لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو بمتابعة جماهيرية واسعة، إذ تتولى مجموعة من القنوات بث المباراة مجانا عبر الأقمار الصناعية، ما يمنح المشاهدين فرصة المتابعة دون اشتراك مدفوع.

القناة الجزائرية الأرضية (مفتوحة):

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
جودة البث: HD
قناة TNT المغربية:

التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
نوع البث: مفتوح
يتطلب جهاز استقبال يدعم خاصية Multistream

وتوفر بطولة كأس أمم إفريقيا تغطية تلفزيونية واسعة عبر عدد من القنوات الأوروبية والإفريقية، ما يتيح للجماهير متابعة المباريات بطرق متعددة، سواء عبر الأقمار الصناعية أو البث الرقمي.

قناة Sportdigital Fussball الألمانية

تنقل شبكة Sportdigital Fussball عددا من مباريات البطولة عبر قناتين فضائيتين تعملان على أقمار مختلفة، وفق التفاصيل التالية:

Sportdigital Fussball 1

القمر الصناعي: Astra
التردد: 12722
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 23500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
نظام التشفير: Conax
Sportdigital Fussball 2

القمر الصناعي: Eutelsat
التردد: 12437
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
نظام التشفير: Conax

قناة Max Sport 1 البلغارية

تنقل قناة Max Sport 1 بعض مباريات كأس أمم إفريقيا عبر القمر الأوروبي يوتلسات، بجودة عالية، وفق البيانات التالية:

القمر الصناعي: Eutelsat 8 غربًا
التردد: 12604
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
نظام البث: DVB-S2
قناة RTS1 Sénégal السنغالية
توفر قناة RTS1 السنغالية بثا مجانيا لعدد من مباريات البطولة، ويمكن استقبالها عبر:

التردد: 11881
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ويسعي منتخب كوت ديفوار لمواصلة الانتصارات التي بدأها في بطولة أمم أفريقيا حيث احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من فوزين على موزمبيق والجابون وتعادل أمام الكاميرون.

ولم يتعرض منتخب كوت ديفوار للخسارة سوى في مباراة واحدة خلال أخر عشر مواجهات لعبها محققا الفوز في 8 وتعادل في لقائين 

فيما يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة بطموحات مرتفعة بعد صعوده في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفوز على السودان وغينيا الاستوائية وخسارة أمام الجزائر.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو

