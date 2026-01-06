قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

كأس الامم الافريقية
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، أجندة كروية حافلة بالعديد من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات القارية والمحلية، يتصدرها لقاء الجزائر والكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب مواجهات نارية في الدوريين الإنجليزي والإيطالي، فضلًا عن بطولات الكؤوس والدوريات العربية.

مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025

تتواصل منافسات البطولة القارية وسط ترقب جماهيري كبير، حيث تقام مواجهتان من العيار الثقيل:

  • الجزائر × الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة مساءً، وتنقل عبر قناة beIN Sports Max 1، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.
  • كوت ديفوار × بوركينا فاسو في التاسعة مساءً على القناة نفسها، في لقاء مرتقب بين منتخبين يملكان طموحات كبيرة في البطولة.

مباريات الدوري الإنجليزي

ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف:

  • وست هام × نوتنجهام فورست في تمام العاشرة مساءً، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، في مواجهة مهمة لتحسين المراكز بجدول الترتيب.

مباريات الدوري الإيطالي

تقام ثلاث مباريات قوية في الكالتشيو:

  • بيسا × كومو الساعة الرابعة عصرًا.
  • ليتشي × روما الساعة السابعة مساءً.
  • ساسولو × يوفنتوس في قمة الجولة عند التاسعة و45 دقيقة مساءً.
    وتنقل جميع المباريات عبر قناة AD Sports 1 HD.

 كأس ملك إسبانيا

  • غرناطة × رايو فاليكانو في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الكأس الإسباني.


 مباريات الدوري القطري

  • أم صلال × الغرافة الساعة 4:30 مساءً على beIN Sports HD 5.
  • السيلية × الريان الساعة 6:30 مساءً على beIN Sports HD.

 مباريات الدوري الإماراتي

  • النصر × الشارقة الساعة الثالثة عصرًا.
  • الوحدة × بني ياس الساعة 5:45 مساءً.
    وتنقل المباراتان عبر أبو ظبي الرياضية 1.
  • كأس عاصمة مصر

تقام ثلاث مباريات محلية قوية:

  • الجونة × بتروجت الساعة 5 مساءً على On Sports 1.
  • إنبي × سيراميكا كليوباترا على On Sports 2.
  • الاتحاد السكندري × زد الساعة 8 مساءً.


 

كأس الامم الافريقية كأس عاصمة مصر الدورى الانجليزى الدورى الايطالي

