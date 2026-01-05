موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم إفريقيا

تعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب والحماس قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر وبنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين على ملعب «أدرار».

موعد مباراة مصر وبنين

يستضيف ملعب «أدرار» مواجهة مصر وبنين في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة داخل وخارج القارة الإفريقية.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، المالكة لحقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقل مباراة مصر وبنين عبر قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3، لتتيح الفرصة أمام الجماهير لمتابعة اللقاء المرتقب بجودة عالية.



