منتخب مصر بالزى الأحمر وبنين بالأصفر الكامل في ثمن نهائي الأمم الأفريقيا

يرتدي المنتخب المصري زيه الأساسي أمام بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري قميصه الأحمر والشورت الأبيض، والجوارب السوداء، بينما يرتدي منتخب بنين الطاقم الأصفر بالكامل.

قبل مواجهة بنين بساعات.. حسام حسن يحذر نجوم منتخب مصر| ماذا قال؟



وجه حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني العديد من التحذيرات لنجوم الفراعنة الكبار قبل ساعات من مواجهة نظيره منتخب بنين فى إطار منافسات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال حسام حسن مدرب منتخب مصر خلال التدريبات الأخيرة: من الضروري استغلال الفرص أمام المرمى إلي جانب أهمية تسجيل هدف مبكر في الدقائق الأولى من المباراة، لفرض سيطرة الفراعنة الكبار على أجواء اللقاء.

وحذر حسام حسن من ارتكاب الأخطاء أمام خط المرمى أو التخاذل الدفاعي خاصة في الدقائق الأولي من عمر المباراة وعدم السماح لعناصر المنتخب البنيني في الدخول المبكر لأحداث اللقاء.

وأشار إلي إن منتخب بنين لدية بعض العناصر الهجومية الجيدة ويجب غلق المساحات عليهم والاعتماد على الكرات السريعة خلف خط دفاع المنتخب البنين والانتقال السريع بالهجمة المرتدة.

وشدد على ضرورة استغلال الفرصة والتسديد المباشر على المرمى وفرض أسلوب لعب منتخب مصر وعدم الخروج عن الخطة المتفق عليها.