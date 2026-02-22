قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»

الجنايني
الجنايني
رباب الهواري

أكد سيف زاهر، عبر قناة أون سبورت، وجود حملة كبيرة على الأستاذ عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، عقب احتفاله بهدف لصالح نادي الزمالك من داخل المقصورة.

وربط الجمهور هذا التصرف بفترة رئاسته لاتحاد الكرة وقراراته السابقة، ما أثار جدلًا واسعًا.

موقف زاهر تجاه الجنايني

أكد زاهر أنه لا توجد أي صلة أو تواصل بينه وبين الجنايني، وأن ما يقوله هو شهادة حق، مع كامل الاحترام لشخصه. وأوضح أن الجنايني زملكاوي منذ ولادته، لكنه تصرّف دائمًا بمهنية خلال توليه منصب رئيس اتحاد الكرة.

حيادية الجنايني في القرارات

ذكر زاهر أن الجنايني اختلف مع إدارة الزمالك في بعض المناسبات، مثل الجمعية العمومية التي حضرها أحمد مرتضى، لكنه لم يتخذ أي قرار بمنطق الانتماء. ولفت إلى أن جميع أعضاء اتحاد الكرة، سواء حازم إمام أو ميدو أو غيرهما، يجب أن يتحلّوا بالحياد عند تولي أي منصب.

احترام الانتماء الشخصي خارج المسؤولية

وأوضح زاهر أن الجنايني يستمتع الآن بحياته ويشجع الزمالك كمشجع عادي، مثل أي شخص آخر، دون أن يُحاسَب على انتمائه. وشبّه موقفه بحازم إمام، الذي يتحمس لمباريات الزمالك من داخل الاستوديو، لكنه يظل عادلًا حين يكون في منصب رسمي.

شهادة حق ومصداقية

وأكد زاهر أن الجنايني شخص محترم وناجح في عمله البنكي ومسؤول كبير، ولا يحتاج إلى أي منصب لإثبات نفسه. وشدد على أن أحكام الجمهور يجب أن تكون أكثر هدوءًا وعدلًا، مؤكدًا أن الجنايني، خلال فترة توليه المسؤولية، أدار الأمور باحترام وحيادية.

الجنايني الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ترشيحاتنا

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

مشمشية

ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمشية

فول

هنتسحر إيه النهاردة .. فول عربي بالبرتقال وبطاطس مخبوزة

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد