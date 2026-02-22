شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»

أكد سيف زاهر، عبر قناة أون سبورت، وجود حملة كبيرة على الأستاذ عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، عقب احتفاله بهدف لصالح نادي الزمالك من داخل المقصورة.

وربط الجمهور هذا التصرف بفترة رئاسته لاتحاد الكرة وقراراته السابقة، ما أثار جدلًا واسعًا.

موقف زاهر تجاه الجنايني

أكد زاهر أنه لا توجد أي صلة أو تواصل بينه وبين الجنايني، وأن ما يقوله هو شهادة حق، مع كامل الاحترام لشخصه. وأوضح أن الجنايني زملكاوي منذ ولادته، لكنه تصرّف دائمًا بمهنية خلال توليه منصب رئيس اتحاد الكرة.

حيادية الجنايني في القرارات

ذكر زاهر أن الجنايني اختلف مع إدارة الزمالك في بعض المناسبات، مثل الجمعية العمومية التي حضرها أحمد مرتضى، لكنه لم يتخذ أي قرار بمنطق الانتماء. ولفت إلى أن جميع أعضاء اتحاد الكرة، سواء حازم إمام أو ميدو أو غيرهما، يجب أن يتحلّوا بالحياد عند تولي أي منصب.

احترام الانتماء الشخصي خارج المسؤولية

وأوضح زاهر أن الجنايني يستمتع الآن بحياته ويشجع الزمالك كمشجع عادي، مثل أي شخص آخر، دون أن يُحاسَب على انتمائه. وشبّه موقفه بحازم إمام، الذي يتحمس لمباريات الزمالك من داخل الاستوديو، لكنه يظل عادلًا حين يكون في منصب رسمي.

شهادة حق ومصداقية

وأكد زاهر أن الجنايني شخص محترم وناجح في عمله البنكي ومسؤول كبير، ولا يحتاج إلى أي منصب لإثبات نفسه. وشدد على أن أحكام الجمهور يجب أن تكون أكثر هدوءًا وعدلًا، مؤكدًا أن الجنايني، خلال فترة توليه المسؤولية، أدار الأمور باحترام وحيادية.