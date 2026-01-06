رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والسفير المصري بالمغرب أحمد نهاد، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، واللاعبين، عقب فوز الفراعنة على بنين بنتيجة 3 / 1، والتأهل إلى دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب.

ونقل وزير الشباب والرياضة، في كلمته مع الجهاز الفني واللاعبين، رسالة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه للرياضة ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه ينتظر الكثير منهم خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب وزير الرياضة عن سعادته بالفوز والتأهل إلى دور الثمانية بأمم أفريقيا، وقدم الشكر للجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول، معبرًا عن فرحة الشعب المصري بالتأهل والنتيجة، ومؤكدًا اهتمام الدولة بالرياضة والمنتخب، وتحديدًا كرة القدم، التي تُعد المتنفس الأول للجماهير، مشيرًا إلى أنه ينتظر الكثير من الجيل الحالي لتحقيق أفضل الإنجازات.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني أبوريدة أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة، وأن الجيل الحالي يضم لاعبين كبارًا قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، متمنيًا الشفاء العاجل لمحمد حمدي، لاعب المنتخب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه أحد اللاعبين المميزين، وأن اتحاد الكرة لن يتأخر في تقديم كل الدعم له خلال الفترة المقبلة.

بينما أعرب حسام حسن، عن حزنه بعد إصابة محمد حمدي، أحد اللاعبين المميزين خُلُقًا وفنيًا، ووجه الشكر للاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال المباراة، مؤكدًا أنه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة.

كما وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في كلمته الشكر لوزير الرياضة واتحاد الكرة وسفارة مصر بالمغرب على الجهود المبذولة، خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الجيل الحالي يضم كوكبة مميزة من اللاعبين، ومشيرًا إلى أن الفريق سيبدأ من اليوم الثلاثاء الاستعداد لمباراة دور الثمانية.