رياضة

اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي

يارا أمين

أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، أن لاعبي المنتخب قدموا مستوى مميزًا خلال مشوارهم في البطولة، وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، مشيدًا بالأجواء الإيجابية داخل المعسكر والدعم الكبير الذي يلقاه الفريق في مدينة أغادير.

وقال الشربيني، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «cbc»، إن المعسكر يسير بشكل رائع، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الشعب المغربي والجالية المصرية والسفارة المصرية، موضحًا أن الجميع وفر كل سبل الراحة للبعثة المصرية.

وأضاف أن الشعب المغربي يكن احترامًا وتقديرًا كبيرًا لمنتخب مصر، لدرجة تمنيهم مواجهة الفراعنة في نهائي البطولة، واصفًا الشعب المغربي بـ«الجميل والمضياف».

وتابع الشربيني: «كنت قلقًا من المباراة الأخيرة، لكنني كنت واثقًا في قدرة اللاعبين على حسمها في الوقت الإضافي، خاصة بعد مباراة جنوب أفريقيا، حيث زادت الثقة والطموحات داخل صفوف المنتخب، واللاعبون يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم».

ووجه رئيس بعثة منتخب مصر الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه ومساندته الدائمة للمنتخب، وحرصه على الاجتماع باللاعبين عقب المباراة، مؤكدًا لهم وقوف الجميع خلفهم حتى تحقيق اللقب.

وأوضح الشربيني أن المباراة المقبلة لمنتخب مصر ستقام في مدينة أغادير، وفي حال التأهل إلى الدور نصف النهائي ستقام المباراة في مدينة طنجة.

وشدد على أن لاعبي المنتخب لا يتحدثون عن المكافآت، مؤكدًا أن هدفهم الأساسي هو إسعاد الشعب المصري، وأن الجميع يتعامل بروح الرجولة والمسؤولية، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة لا يتأخر أو يبخل على المنتخب واللاعبين، وأن اتحاد الكرة صرف مكافآت التأهل لكأس العالم فورًا.

وعن إصابة محمد حمدي، وصف الشربيني الإصابة بالمؤثرة، مؤكدًا أن اللاعب «راجل» وقدم كل ما لديه، كاشفًا عن حرص محمد صلاح، قائد المنتخب، على جمع اللاعبين في الفندق للاطمئنان على زميلهم المصاب، معربًا عن أمله في إهداء كأس البطولة لمحمد حمدي.

واختتم تصريحاته بالإشادة بمحمد صلاح، واصفًا إياه بـ«القائد الحقيقي»، كما كشف أن محمود حسن «تريزيجيه» سيبدأ برنامجه العلاجي اعتبارًا من اليوم، معربًا عن أمنياته باللحاق بالمباراة المقبلة وبقية مباريات البطولة.

