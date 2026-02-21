الأزهر للفتوى يكشف عن 13 أدبا يجب مراعاتها عند التعامل مع كتاب الله

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى واحترامه في جميع الأوقات، مشددًا على مجموعة من الآداب التي يجب مراعاتها عند التعامل مع المصحف الشريف.

وأوضح المركز أن من أهم آداب المصحف عدم وضع أي شيء فوقه، وعدم مد القدمين بجواره أو مقابله، كما يُمنع الاحتفاظ بأوراق أو أموال بداخله. كما نصح المركز بعدم وضع المصحف على الأرض مباشرة أو استخدامه كمتكأ، وعدم أخذه إلى أماكن الخلاء، وعدم كتابة أي مدونات شخصية فيه.

وأكد المركز ضرورة المحافظة على المصحف بالتغليف وإصلاح أي تمزق فيه، وحفظه بعيدًا عن الأطفال، وفي مكان يليق به بعيدًا عن الغبار والأتربة. وبيّن المركز أن احترام ورقاته المتناثرة واجب، وعند الانتهاء من القراءة يجب إغلاقه وعدم تركه مفتوحًا.

وشدد الأزهر على أنه يجب أن يجعل القارئ له وردًا يوميًا من قراءة المصحف وفهم معانيه وتدبرها، والعمل بأخلاقه، معتبرًا المصحف حصنًا من نزغات الشياطين وشفاءً للعلل ورحمة تجلب الظلل، مستشهدًا بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ}.