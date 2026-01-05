قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اجتماع لاتحاد الكرة مع وزير الرياضة لبحث الدعم الجماهيري لمنتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

عبر مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن سعادته الكبيرة بعد التأهل لدور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على بنين بنتيجة 3 – 1، كاشفًا الإجراءات التالية لزيادة أعداد الجماهير لمباريات الفراعنة.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، بعد الفوز على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، بمدينة أغادير ضمن دور الـ16 من البطولة.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، من أجل مواجهته في الدور المقبل من كأس الأمم الأفريقية.

وقال أبو زهرة في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "طلعنا من ماتش صعب، والأعصاب مشدودة، مسؤولية كبيرة وفرحة كبيرة للشعب المصري، والحمد لله ربنا كريم".

وتابع: "الجميع حزين على إصابة حمدي بالرباط الصليبي، ودي أكتر حاجة مغطية على المكسب، والحمد لله، ربنا يقومه بالسلامة".

وأكمل: "سعداء بالتأهل، وننتظر مباراة ربع النهائي، وبإذن الله يكون لينا حظ وفير في المباراة القادمة".

وعن صرف مكافآت للاعبين.. قال أبو زهرة: "هاني أبو ريدة لن يتأخر ونحن كـ اتحاد لن نتأخر، وليس هناك أي لاعيب يتحدث عن المكافآت فقط التركيز على الفوز وفرحة الناس، وبإذن الله "نتعشى" النهاردة ونركز في المباراة القادمة".

وعن زيادة الحضور الجماهير لمنتخب مصر في المباريات القادمة وشراء تذاكر وتوزيعها على الجماهير في المغرب.. أكد أبو زهرة: "سيكون هناك اجتماع مساء اليوم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سنتحدث فيه عن هذا الأمر، مع الشركات الوطنية والرعاة والأجهزة المسؤولة وبإذن الله نأخذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر".

مصطفى أبو زهرة اتحاد الكرة المصري منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار بوركينا فاسو الصقر أحمد حس

