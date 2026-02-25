بدون مبرر.. تفاصيل احتواء انفعال عبد الله السعيد بعد تبديله أمام زد

علّق الإعلامي محمد طارق أضا، على لقطة انفعال عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، أثناء استبداله خلال مباراة زد أمس بالدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بانتصار الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان في لقطة في الملعب معجبتنيش خالص وإحنا بنتفرج.. عبد الله السعيد كان غضبان أثناء استبداله في الدقيقة 75 من زمن المباراة والدفع بأحمد ربيع، الذي أحرز بعدها هدف الفوز».

وأردف قائلًا: «أنا مش شايف أي مبرر للغضب.. أنا هقول إنها نرفزة ملعب، ولكن أما تيجي من نجم كبير ومن عبد الله السعيد نزعل.. عبد الله قدوة لكل اللاعبين.. ومشهد زي ده ميخرجش منه».

وأشار أضا ، إلى أن عددا من لاعبي الزمالك والجهاز المعاون تدخلوا سريعا لاحتواء الموقف وإبعاد اللاعب عن الانفعال، خاصة مع استمرار المباراة.

وأضاف أضا قائلًا: «الموضوع اتلم بسرعة واللاعبون تحدثوا مع عبد الله السعيد ومع الكابتن عبد الناصر محمد واللاعب عاد للهدوء وعاد التركيز لدكة بدلاء نادي الزمالك».