خبير تحكيمي يكشف أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

كشف محمود البنا الحكم الدولي السابق، حقيقة أحقية زد في ركلة جزاء أمام نادي الزمالك، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمود البنا في تصريحات تليفزيونية: "نادي زد لا يستحق ركلة جزاء على نادي الزمالك في هذه اللعبة لأنه بعد تنفيذ اللعبة اصطدمت الكرة برأس مدافع الزمالك ثم إلى اليد وبالتالي الكرة لا تحتسب ركلة جزاء".

ونجح نادي الزمالك في اعتلاء صدارة قمة بطولة الدوري المصري بعد الفوز على زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتساوى الزمالك مع بيراميدز في النقاط على صدارة قمة بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة لكل منهما.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل لانفراد بصدارة جدول الترتيب.