قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الجنايني يكشف دعم ممدوح عباس للزمالك

ممدوح عباس
ممدوح عباس
ميرنا محمود

تحدث عمرو الجنايني،  عن الدعم المالي الذي قدمه رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس للفريق خلال العام الحالي، في ظل الأزمات المالية التي تمر بها القلعة البيضاء.


وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية: أستاذ ممدوح عباس قولتله مرة، ليه مش بتطلع تقول على اللي بتدفعه لنادي الزمالك ووقفتك جنب الفريق؟ قالي "هو أنا لو بحب واحدة هطلع أعايرها إني بدفعلها".

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وجاء اللقاء قويًا ومثيرًا بين الفريقين، حيث نجح الزمالك في حسم المواجهة لصالحه ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك القادمة
وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل بعدما اعتلى الأبيض صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعد الفوز على زد 2-1.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري
ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مواجهتين سجل مهاجموه 30 هدفًا واستبقلت شباكة 12 هدفًا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بعدما لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين، سجل 29 هدفًا وعليه 13 هدفًا.

عمرو الجنايني الزمالك ممدوح عباس دعم ممدوح عباس للزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

ميزات هاتف Realme C83 5G

بميزات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

سامسونج

سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy S26 في حدث Unpacked 2026

وان بلس 16

تسريب جديد .. وان بلس 16 قادم بحواف شاشة أقل من 1 ملم وبطارية هائلة

بالصور

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد