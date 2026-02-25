بانكوك تستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

أعلن صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليان أن الاجتماعات السنوية للعام الجارى ستعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لتايلاند كمركز إقليمي ودولي للحوار الاقتصادي.

وذكر بيان صحفى أن استضافة بانكوك للاجتماعات تؤكد دور تايلاند كمحور للتلاقي الدولي، في ضوء ما حققته من صمود اقتصادي وتقدم مؤسسي، إلى جانب انخراطها المتواصل مع الشركاء الدوليين على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وكانت تايلاند قد استضافت الاجتماعات للمرة الأخيرة عام 1991، ما يجعل عودتها لاستضافة الحدث بعد أكثر من ثلاثة عقود مؤشرًا على التطور الذي شهدته البلاد والمنطقة، وعلى الدور المحوري لآسيا في صياغة أجندة الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.

وتجمع الاجتماعات السنوية محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، إلى جانب قيادات القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي، والقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل.

وتعقد الاجتماعات عادة في العاصمة الأمريكية واشنطن لعامين متتاليين، على أن تنظم في دولة عضو كل عام ثالث، في إطار يعكس الطابع العالمي لعضوية المؤسستين، ويعزز التواصل مع أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والإقليمي، ويوفر للدولة المضيفة منصة للتفاعل المباشر مع المجتمع الاقتصادي الدولي.