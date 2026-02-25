بعد فوز الزمالك .. ياسمين الخطيب : عاد البطل ويجب علي الجميع توخي الخطر

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب علي تصدر نادي الزمالك الي قايمةً الدوري الممتاز

وكتبت الخطيب من خلال حسابها الشخصي اكس :" عاد البطل.. وعلي الجميع توخي الحذر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



الزمالك في حسم المواجهة لصالحه ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة، ويعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري