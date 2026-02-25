الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في صراع قمة الدوري

دخل نادي الزمالك في أزمة كبيرة بعدما خسر مجهودات 9 لاعبين أمام بيراميدز في مباراة حسم صدارة قمة الدوري المصري.

ويبتعد محمود حمدي “الونش” وآدم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام بسبب تعرضهم للإصابة، بينما ما زال محمود جهاد خارج حسابات معتمد جمال لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته من الإصابة.

فيما يبتعد الرباعي أحمد حمدي ومحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج عن قائمة الزمالك لأسباب فنية والعقوبات الإدارية.

وحتى الآن لم يتم حسم موقف عمر جابر بعد خروجه من مباراة زد لشعوره بآلام أسفل الظهر.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

ويواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وتترقب الجماهير مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل لانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مواجهتين سجل مهاجموه 30 هدفًا، واستبقلت شباكة 12 هدفًا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بعدما لعب الفريق 17 مباراة فاز في 11 لقاءً، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مباراتين، سجل 29 هدفًا وعليه 13 هدفًا.