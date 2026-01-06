قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي: واشنطن تكيل التهم لبلادنا دون الاستناد لوقائع
بعد إلغاء الورقية .. طريقة إستخراج شهادة مخالفات للسيارة إلكترونيا
3 إصابات في صفوف المنتخب أمام بنين بكأس أمم إفريقيا
الداخلية السورية: اعتقال عنصر من تنظيم داعش خلال عملية أمنية بريف دمشق
النجمة السعودي يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلي
طريقة وسعر استخراج قسيمة زواج من ماكينة السجل المدني
رياضة

وزير الرياضة وأبو ريدة والجهاز الفنى للمنتخب يطمئنون على محمد حمدى

منتخب مصر
رباب الهواري

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وجميع لاعبي الفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب محمد حمدي عقب عودة بعثة المنتخب إلى فندق الإقامة، بعد انتهاء مواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشخيص الإصابة وغياب منتظر

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، ما يعني غيابه عن بقية مشوار المنتخب في البطولة، ليشكل ذلك ضربة قوية للفراعنة في ظل المرحلة الحاسمة المقبلة.

تفاصيل فوز مثير على بنين

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا، بعد فوز صعب ومثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم المنتخب المصري عن طريق مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يدرك منتخب بنين التعادل في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية.
 

الأشواط الإضافية تحسم التأهل

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 97، ليمنح الفراعنة الأفضلية. ومع استمرار الضغط المصري، اختتم محمد صلاح أهداف اللقاء بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليؤكد تأهل المنتخب الوطني بنتيجة 3-1.

موعد المواجهة المقبلة

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير، حيث ينتظر الفراعنة الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، في لقاء مرتقب ضمن طريق المنافسة على اللقب القاري


 

منتخب مصر أخبار الرياضة كأس الأمم الأفريقية أخبار منتخب مصر وزير الشباب والرياضة

