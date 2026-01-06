وزير الرياضة وأبو ريدة والجهاز الفنى للمنتخب يطمئنون على محمد حمدى

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وجميع لاعبي الفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب محمد حمدي عقب عودة بعثة المنتخب إلى فندق الإقامة، بعد انتهاء مواجهة بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تشخيص الإصابة وغياب منتظر

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، ما يعني غيابه عن بقية مشوار المنتخب في البطولة، ليشكل ذلك ضربة قوية للفراعنة في ظل المرحلة الحاسمة المقبلة.

تفاصيل فوز مثير على بنين

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا، بعد فوز صعب ومثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين ضمن منافسات دور الـ16.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم المنتخب المصري عن طريق مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يدرك منتخب بنين التعادل في الدقيقة 83 عن طريق جوديل دوسو، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية.



الأشواط الإضافية تحسم التأهل

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 97، ليمنح الفراعنة الأفضلية. ومع استمرار الضغط المصري، اختتم محمد صلاح أهداف اللقاء بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ليؤكد تأهل المنتخب الوطني بنتيجة 3-1.

موعد المواجهة المقبلة

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته المقبلة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير، حيث ينتظر الفراعنة الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، في لقاء مرتقب ضمن طريق المنافسة على اللقب القاري



