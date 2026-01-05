مهيب عبد الهادي يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

علق إلاعلامي مهبب عبد الهادي على فوز منتخب مصر على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعبور الفراعنة إلى دور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر “فيس بوك”: “مبروووووك لمصر وشعب مصر العظيم التأهل لدور الـ 8”.

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث نجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 فى وقتها الأصلي، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

شهدت بداية المباراة حذرًا من الفريقين، مع محاولات متبادلة للوصول إلى مرمى المنافس بهدف مبكر، وكان أبرز أحداث الدقائق الأولى، فرصة محمد صلاح في الدقيقة 7 التي صنعت انفرادًا تامًا لعمر مرموش بالحارس البينيني، لكنه أهدرها بشكل غريب.

وفي الدقيقة 17، شن الجناح الأيمن لمنتخب بنين هجومًا على منتخب مصر وراوغ محمد حمدي، فيما أشهر الحكم الجابوني البطاقة الصفراء في وجه رامي ربيعة.

وحاول الفريق البيني تمرير كرة عرضية، لكن حمدي فتحي تصدى لها، وبعد ذلك، أهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش فرصة أخرى أمام المرمى في الدقيقة 19 من عرضية محمد حمدي.