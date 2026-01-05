قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة محمد حمدي بقطع فى الرباط الصليبي خلال لقاء مصر وبنين
ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا بعد تسجيل محمد صلاح أمام بنين
مبروك لمصر.. محمد رمضان يهنئ المنتخب الوطني بالفوز على بنين بأمم أفريقيا
لأول مرة .. محمد صلاح يسجل 3 أهداف في كأس الأمم الأفريقية
وزير البترول الأسبق: العمالة المصرية ذكية جدا وتحتاج إلى هذا الأمر
منافس مصر في دور الـ 8 من كأس أمم إفريقيا
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين
أحمد موسى: ننسى الماتش ده ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة
لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟
إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
رياضة

مهيب عبد الهادي يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

علق إلاعلامي مهبب عبد الهادي على فوز منتخب مصر على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعبور الفراعنة إلى دور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر “فيس بوك”: “مبروووووك لمصر وشعب مصر العظيم التأهل لدور الـ 8”.

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية،  بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث نجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 فى وقتها الأصلي، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

شهدت بداية المباراة حذرًا من الفريقين، مع محاولات متبادلة للوصول إلى مرمى المنافس بهدف مبكر، وكان أبرز أحداث الدقائق الأولى، فرصة محمد صلاح في الدقيقة 7 التي صنعت انفرادًا تامًا لعمر مرموش بالحارس البينيني، لكنه أهدرها بشكل غريب.

وفي الدقيقة 17، شن الجناح الأيمن لمنتخب بنين هجومًا على منتخب مصر وراوغ محمد حمدي، فيما أشهر الحكم الجابوني البطاقة الصفراء في وجه رامي ربيعة.

وحاول الفريق البيني تمرير كرة عرضية، لكن حمدي فتحي تصدى لها، وبعد ذلك، أهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش فرصة أخرى أمام المرمى في الدقيقة 19 من عرضية محمد حمدي.

مهيب عبد الهادي منتخب مصر فوز منتخب مصر ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

