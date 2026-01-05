منطقة الجزاء بقت حصن النجاة.. المستكاوي يعلق على أداء منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على أداء منتخب مصر أمام بنين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب المستكاوي عبر حسابه بمنصة “إكس”: "نفسي أشوف فرقنا تسجل هدف وتتحول إلى الضغط والهجوم، أو حتى الدفاع من الأمام، مش العودة إلى منطقة الجزاء كأنها حصن النجاة؟!".

ويلعب منتخبي مصر وبنين، الآن، أشواطا إضافية؛ بعد أن انتهي الوقت الأصلي من مباراتهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأدرك منتخب بنين، التعادل، أمام منتخب مصر، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، المقامة بينهما الآن، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بنين، ارتطمت بالدفاع ليحاول الشناوي إبعاد الكرة، لكنها تصل إلى جوديل دوسو الذي سددها داخل الشباك.

ونجح منتخب مصر، في تسجيل الهدف الأول في مرمي منتخب بنين في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق مروان عطية.