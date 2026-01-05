أمم أفريقيا| مصر وبنين يلجآن للأشواط الإضافية بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي

يلعب منتخبي مصر وبنين أشواطا إضافية؛ بعد أن انتهي الوقت الأصلي من مباراتهمابالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأدرك منتخب بنين، التعادل، أمام منتخب مصر، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، المقامة بينهما الآن، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بنين، ارتطمت بالدفاع ليحاول الشناوي إبعاد الكرة، لكنها تصل إلى جوديل دوسو الذي سددها داخل الشباك.

ونجح منتخب مصر، في تسجيل الهدف الأول في مرمي منتخب بنين في الدقيقة 68 من عمر المباراة عن طريق مروان عطية.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بمحاولات مصرية للضغط على دفاع بنين، حيث أرسل محمد هاني كرة عرضية من الطرف الأيمن مرت من الجميع، قبل أن يهدر رامي ربيعة فرصة محققة بعدما تلقى تمريرة من حمدي فتحي بعد ركلة ركنية نفذها محمد صلاح، لكن المدافع أبعد الكرة من على خط المرمى.

في المقابل، واصل منتخب بنين محاولاته المحدودة لتسجيل الهدف الأول، وسط تمريرات قصيرة بين لاعبي مصر في وسط الملعب دون أي خطورة فعلية على المرمى.

وشهدت الدقيقة 45+2 إجراء أول تبديل في صفوف منتخب مصر قبل نهاية الشوط الأول الذي شهد سيطرة نسبية للفراعنة.

تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد حمدي

الوسط: مروان عطية، تريزيجيه، إبراهيم عادل

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش