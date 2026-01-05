قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
رياضة

فتحي سند: إبراهيم عادل وتريزيجيه معطلين بعض

ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي  فتحي سند علي أحداث الشوط الاول لمواجهة منتخب مصر  و بنين وأداء لاعبي المنتخب. 

و كتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: بنلعب الشوط الاول " ناقصين "
ابراهيم عادل وتريزيجه " معطلين " بعض.

وأنهي منتخب مصر الشوط الأول أمام نظيره منتخب بنين بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بدولة المغرب.


بدأ اللقاء بإستحواذ منتخب مصر الوطني وحاول محمد صلاح تشكيل خطورة وأهدر عمر مرموش في الدقيقة السابعة فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول لصالح منتخب مصر بعدما انفرد بحارس بنين نجح الأخير في إبعادها عن مرماه.

وتعرض إبراهيم عادل للسقوط داخل منطقة الجزاء وكذلك تعرض محمد حمدي للسقوط بعدما تدخل حارس مرمي بنين ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء مشيرا لإستمرار اللعب.

أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر الوطني جراء لمسه الكرة بيده في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

في الدقيقة 20 نجح حارس بنين في إنقاذ مرماه من فرصة هدف لـ عمر مرموش في الدقيقة 20 بعدما تلقي أسيست من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء

تعرض محمد حمدي لاعب منتخب مصر الوطني للإصابة فى الدقيقة 40 بإلتواء في الركبة عقب إحتكاكه بلاعب منتخب بنين دوكو دودو وخضع للعلاج بمعرفة الجهاز الطبي.

ودفع حسام حسن مدرب منتخب مصر إلي إجراء تبديل إضطراري بنزول أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي فى الدقيقة 44 بعد إصابة الأخير.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد