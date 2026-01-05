فتحي سند: إبراهيم عادل وتريزيجيه معطلين بعض

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي أحداث الشوط الاول لمواجهة منتخب مصر و بنين وأداء لاعبي المنتخب.

و كتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: بنلعب الشوط الاول " ناقصين "

ابراهيم عادل وتريزيجه " معطلين " بعض.

وأنهي منتخب مصر الشوط الأول أمام نظيره منتخب بنين بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بدولة المغرب.



بدأ اللقاء بإستحواذ منتخب مصر الوطني وحاول محمد صلاح تشكيل خطورة وأهدر عمر مرموش في الدقيقة السابعة فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول لصالح منتخب مصر بعدما انفرد بحارس بنين نجح الأخير في إبعادها عن مرماه.

وتعرض إبراهيم عادل للسقوط داخل منطقة الجزاء وكذلك تعرض محمد حمدي للسقوط بعدما تدخل حارس مرمي بنين ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء مشيرا لإستمرار اللعب.

أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد رامي ربيعة مدافع منتخب مصر الوطني جراء لمسه الكرة بيده في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

في الدقيقة 20 نجح حارس بنين في إنقاذ مرماه من فرصة هدف لـ عمر مرموش في الدقيقة 20 بعدما تلقي أسيست من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء

تعرض محمد حمدي لاعب منتخب مصر الوطني للإصابة فى الدقيقة 40 بإلتواء في الركبة عقب إحتكاكه بلاعب منتخب بنين دوكو دودو وخضع للعلاج بمعرفة الجهاز الطبي.

ودفع حسام حسن مدرب منتخب مصر إلي إجراء تبديل إضطراري بنزول أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي فى الدقيقة 44 بعد إصابة الأخير.