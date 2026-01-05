منتخب مصر يجري عمليات الإحماء قبل مواجهة بنين بكأس الأمم الإفريقية

بدأ منتخب مصر، عمليات الإحماء قبل مواجهة بنين المقررة على ملعب أدرار بالمغرب، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وفي السياق ذاته، أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي للفراعنة في اللقاء الذي يقام في تمام السادسة مساءً ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة.

تشكيل منتخب مصر أمام بنين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد حمدي

الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش

دكة البدلاء:

أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، أحمد فتوح، إمام عاشور، محمود صابر، محمد شحاتة، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن، مصطفى محمد.