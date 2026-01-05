قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16
تحقيقات وملفات

الفراعنة في مهمة استعادة المجد الإفريقي.. هل يكتب حسام حسن تاريخا جديدا مع منتخب مصر؟

حسام حسن
حسام حسن
منتصر الرفاعي

وسط أجواء من الإثارة والتحدي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 يقف حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر حاملا خبرته الطويلة وعطائه اللافت للفراعنة كلاعب ومدرب. العميد يسعى اليوم لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية مستفيدا من مسيرة مليئة بالإنجازات سواء في الملاعب أو على مقاعد التدريب ليقود المنتخب نحو استعادة المجد الإفريقي.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين اليوم الإثنين في تمام الساعة 6 مساءً على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، لقيادة المنتخب لتحقيق إنجاز غائب منذ 15 عامًا، وإعادة مصر إلى منصة التتويج بـ كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 2010، حين توج المنتخب باللقب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

وتعتبر مباراة اليوم رابع ظهور للعميد حسام حسن مع منتخب مصر على رأس القيادة الفنية بعد أن قاد المنتخب كلاعب في أكثر من نسخة من البطولة كان آخرها عام 2006، التي رفع فيها كأس أمم إفريقيا كلاعب.

حسام حسن يرفع كأس أمم إفريقيا 

مشوار مصر المثالي في التصفيات والأدوار الحالية

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب بعد الفوز في أربع مباريات متتالية وجمع 12 نقطة ليضمن التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.

تحت قيادة حسام حسن، خاض المنتخب 20 مباراة بمختلف البطولات حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط مسجلا 24 هدفا واستقبل 9 أهداف مما أكسب الفريق ثقة كبيرة قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

أبرز مباريات حسام حسن مع منتخب مصر

من بين أبرز المباريات التي قاد فيها حسام حسن المنتخب:

مصر 1-0 نيوزيلندا

مصر 2-4 كرواتيا

مصر 2-1 بوركينا فاسو

غينيا بيساو 1-1 مصر

مصر 3-0 كاب فيردي

باتسوانا 0-4 مصر

مصر 2-0 موريتانيا

موريتانيا 0-1 مصر

كاب فيردي 1-1 مصر

مصر 1-1 باتسوانا

إثيوبيا 0-2 مصر

مصر 1-0 سيراليون

مصر 2-0 إثيوبيا

بوركينا فاسو 0-0 مصر

مصر 3-0 جيبوتي

مصر 1-0 غينيا بيساو

مصر 0-2 أوزباكستان

مصر 2-0 كاب فيردي بركلات الجزاء

مصر 2-1 نيجيريا

مصر 2-1 زيمبابوي

مصر 1-0 جنوب أفريقيا

مصر 0-0 أنجولا

هذا المشوار المثالي منح الفراعنة ثقة كبيرة في الدخول إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.

حسام حسن والمشاركة التاريخية في كأس العالم

أصبح حسام حسن ثاني مدرب وطني يقود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد محمود الجوهرى في مونديال إيطاليا 1990.

محمود الجوهري


وسيشارك حسام حسن في النسخة المقبلة من كأس العالم للمرة الثانية بعدما سبق له المشاركة كلاعب في نسخة 1990، ليواصل مسيرته التاريخية مع الفراعنة من ملعب اللعب إلى قيادة الفريق كمدير فني.

حسام حسن كأس أمم إفريقيا منتخب مصر منتخب بنين كأس العالم مباريات حسام حسن

